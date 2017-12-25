فيتنام تجلي 650 ألف شخص تأهبا لوصول إعصار "تمبين".





هو تشي منه 25 ديسمبر 2017 ( وال ) - أجلت السلطات في فيتنام 650 ألف

شخص تأهبا لوصول ، العاصفة "تمبين" التي أودت بأرواح أكثر من 200 شخص

وخلفت عشرات المفقودات في الفلبين، قبل أن تتحول إلى إعصار في بحر الصين

الجنوبي.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الفيتنامية وصول "تمبين" مساء اليوم إلى

جنوب البلاد، مع وجوده صباح اليوم على مسافة أكثر من 300 كلم من جزيرة

كون داو برياح بسرعة 135 كلم في الساعة.

وتشبه وسائل الإعلام الفيتنامية هذا الإعصار بـ"ليندا"، الذي أودى في

عام 1997 بأرواح أربعة آلاف شخص وصنف كأحد أخطر الكوارث الطبيعية التي

شهدتها فيتنام بآخر 100 مائة.

وأمر رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك السلطات المحلية بتعبئة

قوات الجيش والشرطة والمتطوعين لإجلاء المقيمين في المناطق التي ينتظر أن

تشهد فيضانات وانزلاقات أرضية.

وشمل هذا الإجلاء الإجباري جميع المقيمين في الأكواخ والسفن في دلتا

ميكونج، التي عبرها سيدخل إعصار "تمبين".

وفي غضون ذلك، تواصل السلطات في الفلبين اليوم عمليات البحث عن المفقودين

ومساعدة المتضررين من "تمبين"، والذين يقدر عددهم بنحو 550 ألف شخص.