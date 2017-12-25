اضطراب حركة الملاحة الجوية لليوم الثالث على التوالي بسبب انتشار الضباب .





سيول 25 ديسمبر 2017 ( وال ) - استمرت عمليات تأجيل وإلغاء الرحلات

الجوية بمطار "إنتشون" الدولي بكوريا الجنوبية لليوم الثالث على التوالي،

نتيجة لإنعدام الرؤية وسط انتشار الضباب بكثافة.

وأعلنت شركة مطار إنتشون الدولي أن سوء الأحوال الجوية أدى إلى تأجل

إقلاع 280 رحلة، وإلغاء رحلتين أخريتين حتى الساعة الواحدة من بعد ظهر

اليوم، وذلك على الرغم من استئناف العمل بشكل طبيعي في المطار بعد انقشاع

الضباب أمس الأحد.

ومن جهته ذكر مسؤول بالمطار فضل عدم الكشف عن هويته ان تأجيل إقلاع

الرحلات جاء نتيجة لإعادة ترتيب مواعيد الرحلات بعد إلغائها خلال اليومين

الماضيين.

وبين المسؤول أن تأجيل الرحلات الأخير ليس سببه سوء الأحوال الجوية،

فيما أُلغيت الرحلتين نتيجة لعدم وجود حجوزات.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إرجاء إقلاع أو إلغاء نحو ألف طائرة من

مطار إنتشون خلال اليومين الماضيين بسبب سؤء الأحوال الجوية التي أدت إلى

شل حركة المطار ابتداء من يوم السبت الماضي.

ويعتبر مطار إنتشون، الذي يقع على بعد 60 كيلومتر جنوبي العاصمة

الكورية الجنوبية سيول، المطار الرئيسي بكوريا الجنوبية، حيث أن أي تأخير

في مواعيد رحلاته يؤثر بشكل كبير في حركة الملاحة لخطوط الطيران الدولية.