روسيا تدعو أمريكا وكوريا الشمالية لبدء محادثات .





موسكو 25 ديسمبر 2017 (وال) - دعت روسيا اليوم الاثنين كلا من

الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لبدء مفاوضات فيما بينهما.



وذكرت وكالة الإعلام الروسية ان وزير الخارجية سيرجي لافروف دعا

اليوم الاثنين كلا من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لبدء مفاوضات

فيما بينهما.. مبديا استعداد روسيا للمساهمة في تيسير هذه المفاوضات.

وقالت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية امس الأحد إن أحدث جولة من

العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على بيونجيانج هي عمل من أعمال الحرب

وتصل إلى حد الحصار الاقتصادي الكامل للبلاد.