الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.الإثنين ، 25-12-2017 - 10:12:00



طرابلس 25 ديسمبر 2017 (وال) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال
الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاثنين وفقاً للنشرة
الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية.

ملخص عام.
طقس يميل للاستقرار على أغلب مناطق ليبيا ، وتبقى درجات الحرارة
منخفضة على أغلب المناطق خاصة أثناء الليل وفي الصباح الباكر.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.
السماء مغطاة كليا بالسحب مع تكون شبورة مائية اثناء الليل في
الصباح الباكر على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس وبعض مناطق الدواخل
، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة على الساحل بينما تكون متغيرة
الاتجاه خفيفة السرعة على الدواخل ، ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح
مابين (13-17) درجة مئوية ولا تتجاوز (11) درجة مئوية على المرتفعات
الجبلية .
بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.
السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر يوم الاربعاء على الساحل الممتد من
اجدابيا حتى شحات مع احتمال لسقوط أمطار متفرقة ، والرياح شمالية غربية
إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا تتحول يوم الغد إلى متغيرة
الاتجاه خفيفة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم مابين
(15-18) درجة مئوية ، ولا تتجاوز ( 13 ) درجة مئوية على المرتفعات
الجبلية .

الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة.
السماء قليلة السحب ، والريــاح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة
تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة
، ودرجــات الحــرارة القصوى تتــراوح مابين (12 -17) درجة مئوية ، وتسجل
ارتفاعا طفيفا من يوم الغد على أقصى مناطق الجنوب .

الكفرة - تازربو - السرير.
السمـاء قليلة السحب ، والريـاح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة
، ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح مابين (14-18) درجة مئوية .
...( وال ) ..

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