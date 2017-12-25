الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 25 ديسمبر 2017 (وال) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال

الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاثنين وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية.



ملخص عام.

طقس يميل للاستقرار على أغلب مناطق ليبيا ، وتبقى درجات الحرارة

منخفضة على أغلب المناطق خاصة أثناء الليل وفي الصباح الباكر.



رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء مغطاة كليا بالسحب مع تكون شبورة مائية اثناء الليل في

الصباح الباكر على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس وبعض مناطق الدواخل

، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة على الساحل بينما تكون متغيرة

الاتجاه خفيفة السرعة على الدواخل ، ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح

مابين (13-17) درجة مئوية ولا تتجاوز (11) درجة مئوية على المرتفعات

الجبلية .

بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر يوم الاربعاء على الساحل الممتد من

اجدابيا حتى شحات مع احتمال لسقوط أمطار متفرقة ، والرياح شمالية غربية

إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا تتحول يوم الغد إلى متغيرة

الاتجاه خفيفة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم مابين

(15-18) درجة مئوية ، ولا تتجاوز ( 13 ) درجة مئوية على المرتفعات

الجبلية .



الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة.

السماء قليلة السحب ، والريــاح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة

تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة

، ودرجــات الحــرارة القصوى تتــراوح مابين (12 -17) درجة مئوية ، وتسجل

ارتفاعا طفيفا من يوم الغد على أقصى مناطق الجنوب .



الكفرة - تازربو - السرير.

السمـاء قليلة السحب ، والريـاح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة

، ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح مابين (14-18) درجة مئوية .

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