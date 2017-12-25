حريق كبير بمحطة 11/30 ك ف المغذية لحي سكني كبير بمنطقة السبعة عين زارة.

طرابلس 25 ديسمبر 2017 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن

حريق كبير شب ظهر أمس الأحد في محطة 11/30 ك.ف المغذية لحي سكني كبير بمنطقة السبعة عين زارة.

وعلى الفور تحركت فرق إدارة السلامة العامة بالشركة والشرطة الكهربائية بالتعاون مع هيئة السلامة الوطنية من اجل اخماد النيران التي طالت المحطة بالكامل .

هذا وتواجد بالموقع كل مسؤولي التوزيع والجهد المتوسط لمتابعة تطورات

الحريق ودراسة المعالجة السريعة لتغذية المنطقة عبر خطوط كهربائية أخرى .

كما أعلنت شركة الكهرباء من خلال موقعها اليوم الاثنين أن فرقة

المحولات التابعة لإدارة الجهد المتوسط قامت يوم أمس الأحد بإجراء أعمال

الصيانة لمحولات محطة مجمع الفنادق التابع لوحدة تشغيل الإعلام 11/30 ك.ف حيث قامت الفرق الفنية بتنظيف عوازل راس كابل من جراء الترسبات المتراكمة بسبب الأمطار التي اثرت على خروجات المحطة .

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