إيطاليا تعتزم نقل بعض قواتها من العراق إلى النيجر.





روما 25 ديسمبر 2017 ( وال ) - أعلن رئيس الوزراء الإيطالي

باولو جنتيلوني أمس الأحد أنه سيقترح على البرلمان نقل بعض الجنود من

قوات بلاده المتمركزة في العراق إلى النيجر لمكافحة تهريب البشر

والإرهاب.

ونقلت وكالة رويترز عن " جنتيلوني" قوله " إن من الممكن الآن خفض الوجود

العسكري الإيطالي في العراق البالغ 1400 جندي بعد الانتصارات على

المتشددين الإسلاميين ونشر القوات بدلا من ذلك في منطقة الساحل الصحراوي

بغرب أفريقيا.

وأضاف على متن السفينة الإيطالية إتنا التي تستخدم في العملية

"صوفيا" لمكافحة تهريب البشر في البحر المتوسط والتابعة للاتحاد الأوروبي

"علينا مواصلة العمل، وتركيز انتباهنا وطاقاتنا على خطر تهريب البشر

والإرهاب في منطقة الساحل الصحراوي".

وقال رئيس الوزراء "بدءا من هذا الموسم، سيتم نقل بعض قواتنا

المنتشرة في العراق إلى النيجر خلال الشهور القادمة- هذا هو الاقتراح

الذي ستقدمه الحكومة إلى البرلمان".

ولم يحدد عدد القوات التي قد يتم إرسالها إلى النيجر

من جهتها قالت صحيفة الفاتو كوتيديانو أمس الأحد إن الوحدة ستتألف من

470 فردا على الأقل في إطار التزام قُطع للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

حسب وكالة رويترز فقد أخذ ماكرون على عاتقه حشد الدعم لقوة من غرب

أفريقيا تؤيدها فرنسا وتضم قوات من مالي وموريتانيا والنيجر وبوركينا

فاسو وتشاد تشكلت في أكتوبر لمواجهة المتشددين .

ولإعطاء دفعة للقوة عقد ماكرون قمة في فرنسا يوم 13 ديسمبر كانون الأول

حضرها زعماء ووزراء من خمس دول هي ألمانيا وإيطاليا والسعودية والإمارات

إلى جانب فرنسا.

ومن المتوقع حل البرلمان الإيطالي رسميا في نهاية هذا العام قبيل

الانتخابات المقررة في مارس آذار. لكنه سيواصل عقد جلساته ويمكنه أن

يوافق على طلب جنتيلوني نقل القوات.

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