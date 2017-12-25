مؤشر نيكي الياباني يغلق مرتفعا وسط آمال بزيادة مشتريات المركزي من صناديق المؤشرات.الإثنين ، 25-12-2017 - 09:12:00



طوكيو 25 ديسمبر 2017 ( وال ) -عوض المؤشر نيكي القياسي في بورصة
طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين خسائره المبكرة وحقق مكاسب بفضل
توقعات بأن يشتري بنك اليابان المركزي المزيد من صناديق المؤشرات، وهو ما
بدد أثر خسائر أسهم الشركات المالية.
وتحركت الأسهم اليابانية في نطاق ضيق في ظل غياب المستثمرين
الأجانب بسبب إغلاق أسواق كبرى أخرى بمناسبة عيد الميلاد.
وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.16 في المئة عند 22939.18 نقطة.
ومن بين 33 قطاعا فرعيا في طوكيو نزلت عشرة قطاعات بقيادة الأوراق
المالية والبنوك بعد أن فقدت الأسهم المالية في الولايات المتحدة قوة
الدفع في جلسة الجمعة عقب أداء قوي في الآونة الأخيرة.
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