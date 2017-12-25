طائرات الاحتلال تقصف مواقع بقطاع غزة .الإثنين ، 25-12-2017 - 08:45:00



غزة 25 - ديسمبر -2017 ( وال ) - قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي
وزوارقه البحرية، فجر اليوم الإثنين، مواقع في قطاع غزة، مما تسببت في
الحاق أضرارا مادية كبيرة في هذه المواقع.
وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات حربية إسرائيلية من نوع "إف16"
قصفت بالصواريخ موقعا في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، مما أدى
إلى تدميره وإلحاق أضرار في منازل المواطنين المحاورة، كما قصفت بثلاثة
صواريخ موقعًا في منطقة الواحة شمال غرب مدينة غزة، مما أدى إلى تدميره
بالكامل، وإلحاق أضرار جسيمة في ممتلكات المواطنين القريبة من الاستهداف.
كما قصفت الطائرات الحربية موقعا غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع
بخمسة صواريخ ودُمر بالكامل واندلعت نيران في المكان، إضافة إلى أضرار في
منازل المواطنين المجاورة.
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