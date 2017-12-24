الامم المتحدة : بمناسبة ذكرى الاستقلال كل عام وليبيا وشعبها بخير .الأحد ، 24-12-2017 - 19:01:00

طرابلس 24 ديسمبر 2017 (وال)- عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تهانيها للشعب الليبي بمناسبة الذكرى الـ 66 لاستقلال ليبيا.

وأكدت البعثة في تهنئتها التي نشرتها على صفحتها في الفيسبوك أنها تأمل ان تمثل هذه المناسبة فرصة لتقارب وجهات النظر والمصالحة الشاملة في طريق بناء دولة المؤسسات الحديثة وسيادة القانون وتحقيق العدالة الإجتماعية.

وقالت البعثة "كل عام وليبيا وشعبها الكريم بألف خير وسلام ونماء .
(وال)

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