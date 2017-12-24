اختتام الدورة التدريبية للدعم النفسي والاجتماعي بمركز البخي الصحي في مدينة القطرون .





القطرون 24 ديسمبر 2017 (وال)- اختتمت بمركز البخي الصحي في مدينة

القطرون الدورة التدريبية للدعم النفسي والاجتماعي والتي أُقيمت بدعم من

المنظمة الدولية للهجرة.

وتضمنت الدورة التي أشرفت عليها شركة الصدارة للاستشارات والتدريب و

استمرت مدة 3 أيام وشارك فيها الكوادر المهنية بمركز البخي الصحي بمدينة

القطرون التعريف بمعنى الدعم النفسي وأساليبه المُتبعة في تقديمه داخل

المجتمع لغرض نشر ثقافة الإيجابية ومواجهة النتائج النفسية للحروب

والصراعات على المواطنين.

وناقشت الدورة التدريبية سلوك "الوصم" السلبي، والذي يُعد أحد السلوكيات

الاجتماعية السيئة التي تشهد انتشاراً عفوياً بين الليبيين لعدم درايتهم

بحقيقة الآثار السلبية التي يُلحقها "الوصم" بالحالة النفسية لكل من

يتعرض له.

ويتمثل سلوك "الوصم" السلبي في نعت الأشخاص بألقاب غير مقبولة تحمل

دلالات تُشير إلى نقص أو اختلاف يعانون منه سواءً جسدياً أو عقلياً أو

نفسياً، ما يولّد لديهم صعوبات في التكيّيف الاجتماعي.



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