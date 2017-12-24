الشركة العامة للكهرباء : سنضطر لإيقاف تزويد كبار المستهلكين من مصانع الحديد والاسمنت من الطاقة الكهربائية.





طرابلس 24 ديسمبر 2017 (وال)- أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنها

ستضطر لإيقاف تزويد كبار المستهلكين من مصانع الحديد والاسمنت من الطاقة

الكهربائية لمواجهة الذروة الشتوية والطلب المتزايد على الطاقة .

وأوضحت الشركة في بيان تسلمت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه أنها ستقوم

بهذا الإجراء لتوفير ما يقدر بأكثر من ( 400 ) ميجاوات للاستفادة منها في

الاستهلاك المنزلي والمؤسسات التعليمية والصحية.



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