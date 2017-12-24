الصين تغلق أكثر من ( 13 ) ألف موقع إلكتروني منذ مطلع عام 2015 .





بكين 24 ديسمبر 2017م ( وال ) - كشفت مصادر اعلامية صينية اليوم الاحد ان

بكين أغلقت أكثر من 13 ألف موقع إلكتروني منذ مطلع عام 2015 لمخالفتها

القانون أو قواعد أخرى وإن غالبية المواطنين يؤيدون جهود الحكومة لتطهير

الفضاء الإلكتروني.

واوضحت المصادر ان الحكومة عززت بالفعل الضوابط الصارمة على الإنترنت

منذ تولي الرئيس " شي جين بينغ " السلطة قبل خمس سنوات وذلك في مسعى يقول

منتقدون إنه يهدف لفرض قيود على حرية التعبير ومنع انتقاد الحزب الحاكم .

وتقول الحكومة إن كل الدول تفرض ضوابط تنظيمية للإنترنت وإن قواعدها

تهدف إلى حماية الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والحيلولة دون انتشار

إباحية الأطفال والمحتوى العنيف.

وأشارت المصادر إلى أن مواقع إلكترونية أغلقت أيضا قرابة عشرة ملايين

حساب إلا انها لم تقدم تفاصيل لكن من المرجح أن هذه الحسابات على مواقع

للتواصل الاجتماعي.

وتفرض الصين نظاما صارما للرقابة ولا تسمح بزيارة العديد من المنافذ

الإخبارية الأجنبية ومحركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بما في ذلك

جوجل وفيسبوك .

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