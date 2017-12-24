مصادر اعلامية : رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن ضحايا عاصفة في الفلبين مع ارتفاع عدد القتلى .





مانيلا 24 ديسمبر 2017م ( وال ) - يواصل رجال الإنقاذ في الفلبين البحث

عن ناجين من عاصفة تسببت في سيول وانهيارات أرضية وقتلت نحو 200 شخص وأدت

إلى فقد العشرات وتشريد آلاف معظمهم تجاهل على ما يبدو تعليمات بالتوجه

لمناطق آمنة.

وذكرت مصادر اعلامية أن نحو 20 إعصارا سنويا تجتاح الفلبين ، فيما

توجه السلطات تحذيرات بشكل عادي ولكن مستوى الدمار الذي تسببت فيه

العاصفة المدارية تمبين في جزيرة مينداناو بجنوب الفلبين ابتداء من ساعة

متأخرة من مساء الجمعة كان مفاجئا.

ونقلت المصادر عن متحدث باسم الشرطة في " مينداناو " إن الرقم يمكن أن

يزيد مع استمرارنا في تلقي بلاغات من الميدان مع تحسن الجو ، مشيرا إلى

ان السلطات بدأت تعيد بشكل تدريجي الكهرباء والاتصالات في المناطق

المنكوبة .

وقال مسؤولون في مجال مكافحة الكوارث إن 159 شخصا فقدوا في حين اضطر

نحو 70 ألف آخرين على النزوح من ديارهم.

وانضم جنود الجيش والشرطة إلى عمال الطوارئ ومتطوعين للبحث عن أي

ناجين وضحايا وإزالة الأنقاض وإعادة الكهرباء والاتصالات.

وقال مسؤولون في مجال مكافحة الكوارث إن قرويين كثيرين تجاهلوا

تعليمات بضرورة مغادرة المناطق الساحلية والابتعاد عن ضفاف الأنهار

وجرفتهم المياه عندما وقعت فيضانات وانهيارات أرضية .

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