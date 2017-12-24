افتتاح الدورة الــ 34 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالرباط .





الرباط 24 ديسمبر 2017 م ( وال )- افتتحت بالعاصمة المغربية الرباط اليوم

أعمال الدورة الـ 34 لمجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب ، بمشاركة وزراء

ووفود من مختلف الدول العربية والجامعة العربية وعدد من المنظمات

الاقليمية .

ونقلت مصادر اعلامية عربية عن الأمين العام المساعد لجامعة الدول

العربية ، السفير " كمال حسن علي " في افتتاح أعمال الدورة تاكيده أن هذا

اللقاء ينعقد في ظروف شديدة الحساسية بالنسبة للمنطقة العربية ، نتيجة

الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية المتردية .

وـوضح السفير أن الدول العربية تمتلك قدرات وموارد ضخمة ينبغي

استثمارها وفق برامج وشراكات تهدف إلى النهوض بقطاع الإسكان ، وكذا إعادة

إعمار العديد من المدن التي تدمرت جراء النزاعات والحروب ، خاصة في

العراق وليبيا واليمن وسوريا .

وشدد المتدخلون في الجلسة الافتتاحية للدورة على أهمية الارتقاء

بالتعاون العربي في مجال الإسكان والتعمير، وتقييم وتطوير العمل العربي

المشترك في هذا المجال ، والارتقاء بدور القطاع الخاص .

وأكدوا أن النزاعات والحروب وقضية النازحين ، ومحدودية موارد التمويل

والهجرة من القرى إلى المدن وضعف الأبحاث العلمية ذات الصلة تعد كلها من

التحديات التي ينبغي العمل على إيجاد حلول لها وفق مقاربات تضامنية شاملة

بين البلدان العربية .

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