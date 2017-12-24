دراسة سويدية : النظام الغذائي هو المفتاح لصحة الاطفال وسعادتهم .





ستوكهولم في 24 ديسمبر2017م ( وال )-اكدت دراسة جديدة اجراها باحثون من

أكاديمية " ساهلجرنسكا " التابعة لجامعة " جوتنبرغ " بالسويد أن النظام

الغذائي هو المفتاح لصحة الاطفال وسعادتهم .

ونقلت مصادر اعلامية عن الدراسة التي نشرت بمجلة " بي ام سي " للصحة

العامة أن النتائج اظهرت أن الأطفال الذين يتمتعون بصحة جيدة من المرجح

أن يكونوا سعداء وأن أولئك السعداء هم أكثر عرضة لتناول الطعام بصحة

جيدة.

وافادت دراسات سابقة بأن سوء النظام الغذائي يزيد من مخاطر الاصابة

بالسمنة وأن الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن هم أكثر عرضة لانخفاض

تقدير الذات وصورة الجسم السلبية والاكتئاب.

وشملت الدراسة الجديدة ( 7757 ) طفلا تتراوح أعمارهم بين 2-9 سنوات

من ثمانية بلدان أوروبية هي بلجيكا وقبرص واستونيا وألمانيا وهنغاريا

وإيطاليا وإسبانيا والسويد.

وفي بداية الدراسة أكمل أولياء الامور استبيانا يوضح بالتفصيل عدد

مرات تناول اطفالهم أطعمة معينة كل أسبوع وكان هناك 43 مادة غذائية

للاختيار ، كما تم تقييم الرفاه النفسي للأطفال في بداية ونهاية الفترة

التجريبية لمدة عامين خاصة المتعلقة باحترام الذات والمشكلات العاطفية

والعلاقات مع أولياء الأمور والأقران.

واظهر التحليل نمطا واضحا يربط بين النظام الغذائي والرفاه النفسي.

ونقلت المصادر عن الدكتورة " لويز أرفيدسون " التي قادت الدراسة (

وجدنا أنه في الأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 2-9 سنوات هناك

علاقة بين الالتزام بالمبادئ التوجيهية الغذائية الصحية والرفاه النفسي

الأفضل والتي تشمل مشاكل عاطفية أقل وعلاقات أفضل مع الأطفال الآخرين

وارتفاع احترام الذات .

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