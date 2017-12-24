بيان للحكومة : إندونيسيا تلغي حالة التأهب القصوى في جزيرة بالي .الأحد ، 24-12-2017 - 14:39:00



جاكرتا 24 ديسمبر 2017م ( وال)- ألغت الحكومة الإندونيسية ، حالة التأهب
القصوى التي أعلنتها في السابع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي بسبب ثوران
جبل "أغونغ" البركاني في جزيرة بالي، وذلك بعد التأكد من محدودية تأثيره.
ونقلت مصادر اعلامية عن بيان للحكومة إن إلغاء حالة التأهب جاء
بموافقة من الرئيس الإندونيسي " جوجو ويدودو " مؤكدة أن مدى تأثير أي
ثوران بركاني محتمل في المنطقة لن يتجاوز محيط 10 كيلومترات ، ما يعني أن
جزيرة بالي باتت منطقة آمنة .
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