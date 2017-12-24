استشهاد شاب من غزة متأثرا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال.





غزة 24 - ديسمبر -2017 ( وال ) - استشهد اليوم الأحد، شاب

فلسطيني يبلغ من العمر (19 عاما) من حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة،

متأثرا بجروح أصيب بها في الثامن من الشهر الجاري بمواجهات مع الاحتلال

الإسرائيلي شرق المدينة.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية بأن الشاب الفلسطيني كان أصيب

برصاصة في رقبته أطلقها عليه جنود الاحتلال بشكل مباشر قرب عسكري شرق

المدينة، وحالته وصفت بالخطيرة ونقل على إثرها إلى مستشفى غرب المدينة

إلى ان استشهد اليوم.

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