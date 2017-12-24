بلدية بنغازي تشكل لجنة طوارئ استعداداً لمواجهة التقلبات الجوية وتزايد مياه الامطار .





بنغازي 24 ديسمبر 2017 (وال)- أعلنت بلدية بنغازي اليوم الأحد عن

تشكيل غرفة للطوارئ بالتعاون مع مختلف المؤسسات والشركات والأجهزة في

البلدية، لإزالة أية مختنقات قد تطرأ خلال هذه الأيام نتيجة للتقلبات

الجوية وسؤ حالة الطقس .

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية بنغازي " نضال الكاديكي" اليوم الأحد –

لوكالة الأنباء الليبية – إن الغرفة على أهبة الاستعداد للاستجابة لاي

نداءات عاجلة من المواطنين من مختلف الاحياء والشوارع في حال هطول

الأمطار بشكل كبير، وقفل الشوارع ووقف الحركة المرورية نتيجة مياه

الامطار .

وأكد الكاديكي أن مختلف الجهات متكاتفة رغم قلة الإمكانيات، مشيداً في

الوقت ذاته بجهود شركة المياه والصرف الصحي لدورها في الغرفة المتواجدة

على أهبة الاستعداد في حال حدوث أي طارئ .

.. (وال- بنغازي) ...