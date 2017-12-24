المركز الوطني للأرصاد الجوية يحذر من موجة برد خلال يومي الاربعاء والخميس بمدن الجنوب الليبي .الأحد ، 24-12-2017 - 11:28:00



طرابلس 24 ديسمبر 2017 ( وال ) - أعلن المركز الوطني للأرصاد
الجوية اليوم الأحد أن موجة صقيع متوقعة ستشهدها عدد من المدن في ليبيا
أيام 27 و 28 من شهر ديسمبر الجاري .
وقال المركز الوطني للارصاد الجوية في بيان له : إن يومي الاربعاء
والخميس المقبلين 27 و 28 من شهر ديسمبر الجاري سيشهدان انخفاضا كبيرا في
درجات الحرارة ، وعليه فعلى المواطنين توخي المزيد من الحذر.
وأوضح المركز أن المدن التي ستشهد ذروة انخفاض درجات الحرارة هي سبها
والقطرون واوباري وغات ومرزق والعوينات.
...( وال )...

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