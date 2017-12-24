مجلس النواب يقدم التهاني للشعب الليبي بمناسبة الذكرى السادسة
والستين لاستقلال ليبيا .
الأحد ، 24- 12- 2017 - 11:18:00
طبرق 24 ديسمبر 2017 (وال)- قدم مجلس النواب ، في بيان أصدره اليوم الاحد
التهاني للشعب الليبي بمناسبة الذكرى السادسة والستين لاستقلال ليبيا
، داعيًا إلى الترفع على كل ما من شأنه أن يُفرق أبناء الوطن، للحفاظ على
ما حققه الآباء والأجداد والحفاظ على وحدة ليبيا .
ودعا مجلس النواب جميع أبناء الشعب الليبي إلى نبذ الفرقة والتسامح
والمصالحة .
وقال مجلس النواب في بيانه " نسأل الله أن يجمع شمل أبناء ليبيا على كلمة
سـواء لما فيه خير بلادنا وشعبنا العظيم وصون تراب الوطن وسيادته ووحدته
.
(وال