مجلس النواب يقدم التهاني للشعب الليبي بمناسبة الذكرى السادسة والستين لاستقلال ليبيا .





طبرق 24 ديسمبر 2017 (وال)- قدم مجلس النواب ، في بيان أصدره اليوم الاحد

التهاني للشعب الليبي بمناسبة الذكرى السادسة والستين لاستقلال ليبيا

، داعيًا إلى الترفع على كل ما من شأنه أن يُفرق أبناء الوطن، للحفاظ على

ما حققه الآباء والأجداد والحفاظ على وحدة ليبيا .

ودعا مجلس النواب جميع أبناء الشعب الليبي إلى نبذ الفرقة والتسامح

والمصالحة .



وقال مجلس النواب في بيانه " نسأل الله أن يجمع شمل أبناء ليبيا على كلمة

سـواء لما فيه خير بلادنا وشعبنا العظيم وصون تراب الوطن وسيادته ووحدته

.

(وال