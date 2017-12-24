المركز الوطني للأرصاد الجوية يعلن أن منسوب المياه بسد وادي المجينين وصل إلى تسعة ملايين متر مكعب.





طرابلس 24 ديسمبر 2017 ( وال ) - أعلن المركز الوطني للأرصاد

الجوية أن منسوب المياه بسد وادي المجينين بالجوارنية (64 كلم جنوب

طرابلس) وصل إلى تسعة ملايين متر مكعب، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة على

المنطقة الغربية على مدى ثلاثة أيام متواصلة الخميس والجمعة والسبت .

وأوضح المركز من خلال موقعه أن مناطق غرب ليبيا تشهد حاليا موجة من

الصقيع مصحوبة بهطول الأمطار الغزيرة التي أثرت على سير الحياة اليومية .

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