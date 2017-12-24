قوات الاحتلال تعتقل شابا قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل المحتل .الأحد ، 24-12-2017 - 10:40:00



الخليل 24- ديسمير -2017 ( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،
اليوم الأحد، شابا قرب الحرم الإبراهيمي الشريف، واستولت على مركبة مواطن
من بلدة الشيوخ شمالا.
وأكدت مصادر فلسطينية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يزن طه
(27 عاما)، أثناء محاولته منع اعتقال واحتجاز أطفال بالقرب من الحرم
الإبراهيمي في الخليل.
كما فتشت قوات الاحتلال منزل المواطن محمد عبد القادر أبو حرب من
بلدة الشيوخ، واستولت على مركبته.
في السياق ذاته نصبت تلك القوات عدة حواجز عسكرية على مداخل بلدات،
وقرى، ومخيمات محافظة الخليل، وفتشت المركبات، ودققت هويات المواطنين.
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