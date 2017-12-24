رئيس المجلس الرئاسي يستقبل وفداً من حكماء وأعيان مدن الجنوب.
الأحد ، 24- 12- 2017 - 10:33:00
طرابلس 24 ديسمبر 2017 ( وال ) - التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة
الوفاق الوطني " فائز السراج " بمقر المجلس بمدينة طرابلس، وفدا من مدن
ومناطق الجنوب الليبي ضم عمداء بلديات سبها وغات والشويرف والقطرون ووادي
عتبة واُوباري ، وناشطين وأعيان من تلك البلديات ومناطق الجفرة والقطرون.
وتناول اللقاء الذي حضره عضو المجلس الرئاسي "أحمد حمزة " ووزير
الخارجية محمد سيالة : بالنقاش احتياجات هذه المناطق، والعمل على استكمال
عدد من مشاريع البنية التحتية ودعم المؤسسات الخدمية في مجالات المياه
والصرف الصحي والتعليم والمواصلات.
بالاضافة إلى الاسراع في فتح مطارات الجنوب .
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة يترأسها عضو المجلس الرئاسي "أحمد حمزة "
تكون حلقة وصل وتواصل بين المجلس الرئاسي وبلديات ومؤسسات المنطقة
الجنوبية.
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