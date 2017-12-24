رئيس المجلس الرئاسي يستقبل وفداً من حكماء وأعيان مدن الجنوب.الأحد ، 24-12-2017 - 10:33:00



طرابلس 24 ديسمبر 2017 ( وال ) - التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة
الوفاق الوطني " فائز السراج " بمقر المجلس بمدينة طرابلس، وفدا من مدن
ومناطق الجنوب الليبي ضم عمداء بلديات سبها وغات والشويرف والقطرون ووادي
عتبة واُوباري ، وناشطين وأعيان من تلك البلديات ومناطق الجفرة والقطرون.
وتناول اللقاء الذي حضره عضو المجلس الرئاسي "أحمد حمزة " ووزير
الخارجية محمد سيالة : بالنقاش احتياجات هذه المناطق، والعمل على استكمال
عدد من مشاريع البنية التحتية ودعم المؤسسات الخدمية في مجالات المياه
والصرف الصحي والتعليم والمواصلات.
بالاضافة إلى الاسراع في فتح مطارات الجنوب .
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة يترأسها عضو المجلس الرئاسي "أحمد حمزة "
تكون حلقة وصل وتواصل بين المجلس الرئاسي وبلديات ومؤسسات المنطقة
الجنوبية.
...( وال ) ...

الأكثر قراءة في وال

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ينظم حلقة نقاش حول برنامج الاصلاح الاقتصادي في ليبيا .
موعد بداية الدراسة لطلبة الإعداديات الطبية ببنغازي سيحدد بعد الأنتهاء من التجهيزات
اليورو عند أعلى مستوى في شهرين مع هبوط الأسهم الصينية لندن 27 نوفمبر 2017 (وال) - تشبث اليورو بمكاسبه اليوم الاثنين بعدما بلغ أعلى مستوياته في شهرين في التعاملات الآسيوية المبكرة، وسط موجة هبوط حاد للأسهم الصينية دفعت المستثمرين إلى جني الأر

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا