بدء سريان وقف إطلاق النار جنوب السودان.





عمان 24 ديسمبر 2017 ( وال ) - بدأ فجر اليوم الاحد سريان وقف لإطلاق

النار بين حكومة جنوب السودان وعدد من الفصائل المسلحة، في آخر المساعي

لإنهاء حرب أهلية مدمرة مستمرة منذ 4 سنوات.

وكان الاتحاد الأفريقي أعلن الخميس، أن الأطراف المتحاربة وقعت

اتفاقا لوقف إطلاق النار أثناء مباحثات السلام في أديس أبابا على أن يسري

في الرابع والعشرين من ديسمبر الحالي.

وتنص الاتفاقية حسب وكالة انباء السودان للأنباء اليوم على أن يوقف "كل

الأطراف التحركات والعمليات الحربية العدائية"، وتؤكد أنه يتعين على كافة

القوات أن "تجمّد عملياتها فورا في مواقعها" وتوقف الاعمال التي يمكن أن

تؤدي إلى مواجهة، إضافة الى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والنساء

والأطفال المخطوفين.

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