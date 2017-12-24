دراسة علمية : فوائد تناول السلطة الخضراء في تقوية الذاكرة.





واشنطن 24- ديسمبر 2017 ( وال ) - أثبتت دراسة علمية أجريت

مؤخرا أن هناك ترابط كبير بين تناول السلطة الخضراء وقوة الذاكرة.

وقالت صحيفة "نيوزويك" الأمريكية التي نشرت الدراسة، التي قامت بها

أخصائية التغذية " كارثا كلير موريس" و فريقها من جامعة رش بولاية

شيكاغو الأمريكية، أن من يتناول وجبتين من السلطة الخضراء يوميا، التي

يدخل في محتواها خضراوات ورقية يملك مخا أكثر شبابا بمقدار 11 سنة ممن لا

يأكلون سلطة خضراء.

وشملت دراسة بحسب سبوتنيك 960 شخصا تتراوح أعمارهم بين 58 و 99 عاما،

تمت دراسة نظامهم الغذائي في آخر 5 سنوات، كما تم التركيز على السلطة

التي يدخل في تركيبها كل من السبانخ و الكرنب.

ليتم بعدها إخضاع الأشخاص الذين تم إجراء الدراسة عليهم لعدد من الفحوصات

التي تتعلق بقوة الذاكرة والإدراك.

وأضافت موريس قائلة: تناول الخضراوات بشكل يومي هو طريقة سهلة و

فعالة لحماية الذاكرة و القدرات الإدراكية.

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