اجتماع ديوان المحاسبة ووزارة المالية بخصوص المنح المالية للطلبة الدارسين بالخارج .الأحد ، 24-12-2017 - 10:20:00



طرابلس 24 ديسمبر 2017 ( وال ) - عقد اجتماع موسع ضم ديوان
المحاسبة ووزارتي التعليم والمالية خصص لمتابعة التفويضات المالية بوزارة
التعليم المتعلقة بمنح الطلبة الدارسين بالخارج .
وضم الاجتماع وكيل ديوان المحاسبة ومستشار رئيس ديوان المحاسبة ومدير
ادارة فحص الحسابات الخارجية بديوان المحاسبة ومدير إدارة الملحقيات
وشؤون الموفدين بوزارة التعليم ومدير إدارة الخزانة بوزارة المالية وقسم
التفويضات المالية بوزارة التعليم .
وتقرر خلال هذا الاجتماع الإفراج على الربع الثالث والرابع لسنة
2017 ، بالاضافة إلى مناقشة العديد من الملاحظات الواردة من ديوان
المحاسبة بالخصوص.
وأعطى وكيل ديوان المحاسبة تعليماته بالافراج عن النصف الثاني وجاري
حاليا العمل على إعداد الصكوك لاحالته لمصرف ليبيا المركزي المتعلقة
بالمنح المالية للطلبة الدارسين بالخارج .
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