رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط يلتقي باعضاء عدد من الجمعيات الخيرية الاهلية بالواحات.





طرابلس 24 ديسمبر 2017 ( وال ) - التقى رئيس مجلس ادارة المؤسسة

الوطنية للنفط "مصطفى صنع الله " بأعضاء عدد من الجمعيات الخيرية الاهلية

في منطقة الواحات بحضور مدير ادارة التنمية المستدامة بالمؤسسة " مختار

عبد الدائم" ، الادارة المكلفة بأنشطة الصناعات المحلية والاعمال

الخيرية.

حيث تم خلال هذا اللقاء مناقشة النشاطات التي تقوم بها هذه الجمعيات

الخيرية والصعوبات التي تواجهها.

وأكد السيد رئيس مجلس الادارة حرص المؤسسة على دعم انشطة هذه الجمعيات ،

والعمل على توفير فرص عمل وتحسين الدخل وخاصة للعنصر النسائي .. مضيفا أن

المؤسسة ستقوم بتقديم ما بوسعها من دعم لهذه الجمعيات لتوسيع عملها

وانشطتها.

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