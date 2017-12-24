رئيس المجلس الرئاسي يؤدي واجب العزاء في فقيد الوطن محمد اشتيوي.





طرابلس 24 ديسمبر 2017 ( وال ) - قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني " فائز السراج " بتقديم واجب العزاء في فقيد الوطن السيد

محمد إشتيوي - رحمه الله واسكنه فسيح جناته - وذلك بمدينة مصراتة.

ورافق السيد الرئيس في أداء واجب العزاء عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة

ووزير الخارجية " محمد سيالة " ورئيس الحرس الرئاسي اللواء نجمي الناكوع

وعدد من مسؤولي الحكومة.

والقى السيد الرئيس كلمة تأبين عبر فيها عن مشاعر الحزن لفقدان شخصية

وطنية كانت رمزا للتسامح والوفاء للوطن.

وأضاف أن الراحل، لم يتردد لحظة في الانضمام إلى مسار التوافق والمصالحة

ولم الشمل ودوره الأساسي في التوصل إلى اتفاق يقضي بعودة نازحي مدينة

تاورغاء إلى مدينتهم ومنازلهم .. داعياً إلى استكمالا ما بدأه وتطبيق

اتفاق المصالحة وطي صفحة الماضي.

وتوجه السيد الرئيس بعد ذلك إلى منزل الفقيد حيث قدم التعازي لأسرته.

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