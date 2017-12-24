رئيس المجلس الرئاسي يلتقي مواطنين من تاورغاء ، ويؤكد أنه يأمل تنفيذ الاتفاق الموقع بين مدينتي تاورغاء ومصراتة سريعاً .





طرابلس 24 ديسمبر 2017 ( وال ) - التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني " فائز السراج " بمقر المجلس بمدينة طرابلس العشرات من

مواطني مدينة تاورغاء الذين احتشدوا أمام المقر، بحضور نائب الرئيس "أحمد

معيتيق "وعضو المجلس " أحمد حمزة.

وطالب المواطنون بإيجاد حل لمشاكلهم وأن يتخذ المجلس الرئاسي قراراً

سريعاً يمكن أهل تاورغاء من الرجوع إلى مدينتهم، حسب الاتفاق الموقع بين

مدينتي تاورغاء ومصراتة.

وقال السيد الرئيس للمواطنين : إننا نشعر بالألم عندما نتحدث عن وضع

أهلنا في تاورغاء بعد سبع سنوات من العناء.

وأضاف : لقد تباحثنا مع الطرفين للتعجيل بعودتهم حسب الاتفاق الذي

يضمن العودة وينص أيضا على جبر الضرر وتعويض المتضررين في المدينتين.

وقال إنه يأمل بتنفيذ هذا الاتفاق سريعاً وأن يتحلى الجميع بروح

المسؤولية حتى يمكن الإعلان عن تاريخ العودة المحدد في أقرب وقت، والعمل

على تجاوز ما يضعه بعض المعرقلين من عقبات.

وقال السيد الرئيس أنه بدأ التنسيق مع وزارة الحكم المحلي ووزارة الدفاع

والداخلية لتوفير بيئة ملائمة لرجوع الأهالي والقيام بأعمال الصيانة

والتجهيز للعودة.

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