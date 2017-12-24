هيئة الرقابة الإدارية تطالب مصرف ليبيا المركزي بايقاف فتح الاعتماد المستندي لصالح المكتب الكندي للتعليم لحين تسوية المبالغ المحولة في السابق.





طرابلس 24 ديسمبر 2017 ( وال ) - طالبت هيئة الرقابة الإدارية محافظ

مصرف ليبيا المركزي بضرورة ايقاف فتح الاعتماد المستندي لصالح المكتب

الكندي للتعليم لدولي لحين تسوية المبالغ المحولة في السابق والإسراع في

تحويل قيمة المنح الدراسية للطلبة الدارسين بالساحة عن الربع الاخير لسنة

2017م وفق العدد الفعلي للطلبة المستمر الصرف عليهم بقسم التفويضات

المالية بالوزارة.

وأعلنت هيئة الرقابة الادارية في بيان لها تسلمت وكالة الانباء الليبية

على نسخة منه: أنه من خلال متابعة إدارة الملحقيات الثقافية وشئون

الموفدين بوزارة التعليم على تحويل مبلغ مالي إلى المكتب الكندي للتعليم

الدولي بقيمة (152،571،787،100) مائة واثنين وخمسين مليون وخمسمائة وواحد

وسبعين ألف وسبعمائة وسبعة وثمانين دينار ومائة درهم ، اتضح لها بأن تلك

التفويضات بها العديد من التجاوزات المالية والإدارية وتشكل في مجملها

جرائم جنائية تتعلق بهدر الاموال العامة.

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