إصابات خلال تصدي أهالي مادما لمستوطنين دمروا 30 شجرة زيتون جنوب نابلس.





نابلس 24 - ديسمبر -2017 ( وال) - أصيب ستة شبان بالرصاص الحي ، ودمر

مستوطنون، ما يقارب 30 شجرة زيتون مثمرة، خلال هجوم مساء أمس السبت، على

أراضي قرية مادما جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، لـوكالة الانباء

الفلسطينية "فا"، عقب تصدي أهالي القرية لهجوم المستوطنين، إن مواجهات

اندلعت مع قوات الاحتلال، مما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان بأعيرة نارية،

وثلاثة آخرين بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، نقل بعضهم إلى المستشفى لتلقي

العلاج.

وأضاف أن المستوطنين دمروا ما يقارب 30 شجرة زيتون مثمرة في منطقة

القعدات.

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