قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها العسكرية جنوب وغرب نابلس.





نابلس 24 - ديسمبر -2017 (وال) - شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء

أمس السبت، من إجراءاتها العسكرية جنوب وغرب مدينة نابلس، واحتجزت عشرات

المركبات.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن جنود الاحتلال أقاموا حاجزا عسكريا

على شارع نابلس طولكرم غرب بلدة دير شرف، وآخر بالقرب من مفرق قرية جيت،

وحاجزا شمال بلدة حوارة جنوب المدينة، واحتجزوا المركبات ودققوا بطاقات

ركابها وفتشوا عددا منها.

وأضافت المصادر أن أعدادا كبيرة من المستوطنين يتجمعون في موقعين غرب

وجنوب المدينة.

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