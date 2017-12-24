السراج يلتقي عدد من مواطني مدينة تاورغاء .



طرابلس 24 ديسمبر 2017 (وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج السبت بمقر المجلس بمدينة طرابلس العشرات من مواطني مدينة تاورغاء الذين احتشدوا أمام المقر، بحضور نائب الرئيس السيد أحمد معيتيق وعضو المجلس السيد أحمد حمزة.

وطالب المواطنون بإيجاد حل لمشكلاتهم وأن يتخذ المجلس الرئاسي قراراً سريعاً ليتمكن أهل تاورغاء من الرجوع إلى مدينتهم، حسب الاتفاق الموقع بين مدينتي تاورغاء ومصراتة.

وقال السراج للمواطنين إننا نشعر بالألم عندما نتحدث عن وضع أهلنا في تاورغاء بعد سبع سنوات من العناء، ولقد تباحثنا مع الطرفين للتعجيل بعودتهم حسب الاتفاق الذي يضمن العودة وينص أيضا على جبر الضرر وتعويض المتضررين في المدينتين.

نأمل بتنفيذ هذا الاتفاق سريعاً وأن يتحلى الجميع بروح المسؤولية حتى يمكن الإعلان عن تاريخ العودة المحدد في أقرب وقت، والعمل على تجاوز ما يضعه بعض المعرقلين من عقبات.

وأضاف أنه بدأ التنسيق مع وزارة الحكم المحلي ووزارة الدفاع والداخلية لتوفير بيئة ملائمة لرجوع الأهالي والقيام بأعمال الصيانة والتجهيز للعودة.

(وال)