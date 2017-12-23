وزارةالصحة الفلسطينيه تعلن عن مقتل فلسطينيين اثنين .

غزة 23 دبسمبر 2017 (وال)- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن قوات العدو الصهيوني قتلت فلسطينيين اثنين على الأقل الجمعة وأصابت نحو 60 بالرصاص الحي، مع تصاعد الاحتجاجات الرافضة لاعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة للعدو الصهيوني .

وخرج آلاف المتظاهرين الفلسطينيين وألقى كثير منهم الحجارة نحو جنود الاحتلال .

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين اثننين قتلا في مواجهة بجنوب قطاع غزة، وأصيب 120 نصفهم بالذخيرة الحية والباقون بالرصاص المطاطي أو أصابتهم عبوات الغاز المسيل للدموع.

وقال مسؤلوون بقطاع الصحة الفلسطيني إن فلسطينيا واحدا على الأقل أصيب بعيار ناري في الضفة الغربية وأصيب نحو 30 بالرصاص المطاطي.

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