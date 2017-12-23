الاحوال الجوية على مناطق عدة من ليبيا .

طرابلس 23 ديسمبر 2017 (وال) اعلنت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد اليوم السبت أن فرصة سقوط الامطار مازالت مهيأة على بعض المناطق الساحلية ومن المتوقع انقشاعها يوم الغد على اغلب مناطق الشمال.



رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة يتوقع تكاثر للسحب من حين الى اخر على بعض المناطق الساحلية مع فرصة سقوط امطار متفرقة ومن المتوقع ان تكون جيدة على سرت .



سرت وبن جواد وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو والجغبوب فستكون السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر من أحيانا على أغلب المناطق مع فرصة سقوط امطار متفرقة على الخليج وسهل بنغازي والجبل الاخضر .



الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على هون وغدامس .



الكفرة وتازربو والسرير ستكون السمـاء قليلة السحب والريـاح جنوبية شرقية الى متغيرة الإتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة .



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