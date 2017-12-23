النائب " أحمد معيتيق " يلتقي بطرابلس وزير خارجية إيطاليا .

طرابلس23 ديسمبر 2017 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي " أحمد معيتيق" بطرابلس اليوم السبت وزير خارجية إيطاليا " انجلينو الفانو"، والوفد المرافق له، بحضور مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية " جلال العاشي" وعدد من المستشارين.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد قدم " الفانو" تعازيه للنائب " أحمد معيتيق"، وللشعب الليبي في اغتيال عميد بلدية مصراته " محمد اشتيوي".

وجدد استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، و الخطة التي قدمها المبعوث الأممي لدى ليبيا "غسان سلامة"، لحل الأزمة الليبية، وأعرب عن أمله بأن يكون العام 2018 فاتحة خير على ليبيا لتجاوزها المحن التي مرت بها، وأكد رغبة بلاده دعمها للنهوض بها اقتصاديا خلال المرحلة القادمة.

ومن جهته أشاد " معيتيق " بالعلاقات التي تربط ليبيا وإيطاليا وباقي دول حوض المتوسط، ولدور سفارة إيطاليا في ليبيا، وأكد رغبة حكومة الوفاق العمل على زيادة حجم التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الاقتصادي بالإضافة لعدد من القطاعات كالصحة والتعليم، وملف الهجرة غير الشرعية.

وأعرب عن أمله بأن يكون العام 2018 بداية لتجاوز المختنقات التي شهدتها ليبيا على الصعيد الاقتصادي، وتكون البداية بمصالحة وطنية شاملة وخطوات جادة لتوحيد مؤسسات الدولة، تمهيداً لخوض انتخابات برلمانية ورئاسية يتم الإعداد لها.



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