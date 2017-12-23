رئيس المجلس الرئاسي يستقبل وفداً من حكماء وأعيان الجنوب .

طرابلس 23 ديسمبر 2017 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " بمقر المجلس بمدينة طرابلس اليوم السبت، وفدا من منطقة الجنوب الليبي يضم عمداء بلديات سبها وغات والشويرف والقطرون ووادي عتبة واُوباري وناشطين وأعيان من تلك البلديات ومناطق الجفرة والقطرون.

وحضر الاجتماع عضو المجلس الرئاسي " أحمد حمزة " ووزير الخارجية " محمد سيالة ".

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد أكد أعضاء الوفد دعمهم لحكومة الوفاق الوطني وتأييدهم لما يبذله رئيس المجلس الرئاسي من جهود لتوحيد الصف ولم الشمل وتوسيع قاعدة التوافق.

واستمع " السراج " خلال هذا اللقاء لما عرضه السادة أعضاء الوفد من مطالب تتعلق باحتياجات مناطقهم، وتشمل استكمال عدد من مشاريع البنية التحتية ودعم عدد من المؤسسات الخدمية في مجالات المياه والصرف الصحي والتعليم والمواصلات، كما طالب أعضاء الوفد بفتح مطارات الجنوب.

وقال المكتب الاعلامي أن " السراج " اعطى تعليماته بإتخاذ الإجراءات العاجلة لحل ما عرض من مختنقات وفقا للأولويات وبحسب ما هو متاح من إمكانيات، مؤكدا بأن الحكومة الوفاق الوطني لا تفرق بين مناطق ليبيا، وأن الجنوب الليبي لن يكون أبدا مهمشا وسيحظى بما يستحقه من أهتمام.

وأشار إلى أن الانقسام السياسي أثر سلبا على أداء مؤسسات الدولة .. وأوضح بأنه يسعى إلى تحقيق اللامركزية الإدارية في كامل إنحاء ليبيا مؤكدا على أن البلديات هي امتداد للحكومة وتمثل واقع بيئتها الإجتماعية وتتحسس احتياجات مواطنيها.

وأضاف المكتب الاعلامي ان " السراج " وافق على مقترح تشكيل لجنة يترأسها عضو الرئاسي " أحمد حمزة " تكون حلقة وصل وتواصل ما بين المجلس الرئاسي وبلديات ومؤسسات المنطقة الجنوبية.



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