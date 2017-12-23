مصدر امني لــ" وال " : قوة حماية وتأمين مدينة سرت تعثر على مقبرة جماعية بحي المنارة.



سرت 23 - ديسمبر -2017 ( وال )- أكد مصدر امني بقوة تامين وحماية مدينة سرت بان القوة عثرت على مقبرة جماعية بحي المنارة المعروف بالكامبو والواقع وسط المدينة .

وأوضح المصدر في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية بالمدينة بان المقبرة وجدت بعد بلاغ تلقته القوة من احد المواطنين بمدينة سرت ،وتجدر الإشارة بان الحي المذكور شهد اعنف المعارك بين قوات عملية البنيان المرصوص وعصابات داعش الإرهابية قبل القضاء عليها ودحرها من مدينة سرت في شهر ديسمبر من العام 2016م.



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