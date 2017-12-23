إغلاق عدد من المقاهي ومحال بيع اللحوم بمدينة سرت لمخالفتها الشروط الصحية.



سرت 23 ديسمبر2017 (وال ) كشف معاون رئيس جهاز الحرس البلدي بمدينة سرت بان حملة التفتيش التي تقوم بها دوريات جهاز الحرس البلدي بالمدينة رفقة عدد من المفتشين الصحيين أدت إلى إقفال عدد من المطاعم ومحال بيع اللحوم لعدم تطابقها للمواصفات والشروط الصحية.

وأوضح مصدر بجهاز الحرس البلدي في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية بان المطاعم التي تم تشميعها بالشمع الأحمر كانت بوسط المدينة وأما محلات بيع اللحوم والدواجن كانت بطريق السواوة بسرت نظرا لمخالفتها المواصفات والشروط الصحية والإجراءات القانونية فيما يتعلق بالرخص والشهائد الصحية .



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