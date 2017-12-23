مدير الأمن الوطني سرت يبحث مع رؤوساء البحث الجنائي والمرور والتراخيص ومراكز الشرطة الوضع الأمني.



سرت 23 ديسمبر 2017(وال) خصص الاجتماع الموسع الذي عقده مدير الأمن الوطني بسرت العميد " الصديق بن سعود " مع رؤوساء البحث الجنائي والمرور والتراخيص والإمداد ورؤوساء مراكز شرطة سرت وابوهادي وجارف وابونجيم وزمزم لمناقشة الأوضاع الأمنية ومعرفة المعوقات والصعوبات التي تواجههم في أداء أعمالهم.

وقال مدير الأمن الوطني سرت العميد " الصديق بن سعود " في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية بالمدينة إن الاجتماع الذي حضره مساعد الشؤون العامة بالمديرية العقيد " محمد أمراجع " تناول متابعة الأوضاع الأمنية بالمنطقة ومعرفة المعوقات التي تواجه عمل الأجهزة الأمنية والبحثية ومراكز الشرطة بتلك المناطق .

وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة تفعيل العمل الضبطي والأمني بجميع الأجهزة الأمنية ومراكز الشرطة للقيام بعملها المطلوب في حماية المواطن والممتلكات العامة والخاصة .

كما تم خلال الاجتماع حصر كافة الاحتياجات والمتطلبات التي تعانى منها مراكز الشرطة والأجهزة المرورية والبحثية من وسائل اتصالات ونقل .





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