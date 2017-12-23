رئيس المجلس الرئاسي يستقبل وزير الخارجية الإيطالي .

طرابلس 23 ديسمبر 2017 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " صباح اليوم السبت بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس " وزير الخارجية الإيطالي " انجلينو الفانو " .

وحضر اللقاء سفير إيطاليا لدى ليبيا " جيوزيبي بيروني " ومن الجانب الليبي وزير الخارجية " محمد سيالة " والمستشار السياسي " طاهر السني ".

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد نقل الوزير الإيطالي تحيات رئيس الوزراء " باولو جنتلوني" ، مجدداً دعم إيطاليا لرئيس المجلس الرئاسي في نهجه التوافقي وما يبذله من جهد للم الشمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأكد الوزير الإيطالي تأييد بلاده لجهود المبعوث ألأممي " غسان سلامة " آملاً أن تفضي هذه الجهود سريعا إلى انتخابات وفقا لرؤية رئيس المجلس الرئاسي في هذا الشأن.

من جانبه رحب " السراج " بزيارة الوزير الإيطالي مؤكداً على العلاقات المميزة التي تربط البلدين الصديقين منوها بدعم إيطاليا لحكومة الوفاق الوطني وما تبذله من جهود لتتخطي ليبيا الأزمة الراهنة ، مشيراً إلى أن مثل هذه اللقاءات تتيح الفرصة لتبادل وجهات النظر والرؤى،

ونقل المكتب الاعلامي للـــ " السراج " قوله " ان عدم التزام بعض الأطراف وتراجعها غير المبرر عن ما اتفقت بشأنه، يربك المشهد السياسي وبما يتطلب مواقف حازمة من المجتمع الدولي ضد كافة المعرقلين للاتفاق السياسي.

وأكد على أن الانتخابات التي دعا إليها منذ يونيو الماضي ضمن مبادرته لإنهاء الأزمة بمقدورها حسم الصراع السياسي سلمياً ووفق إرادة المواطنين.

وقال " السراج " أن المفوضية العليا للانتخابات بدأت مرحلة تسجيل أسماء الناخبين والتجهيز لهذه الانتخابات المقررة العام المقبل على أن يسبقها بالطبع إقرار لقانون الانتخابات وإجراء استفتاء على الدستور.



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