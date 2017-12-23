قوات الاحتلال تعتقل طفلا خلال مواجهات جنوب نابلس.



نابلس 23- ديسمبر -2017 ( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، طفلا خلال مواجهات اندلعت قرب حاجز حوارة جنوب نابلس.

وأفاد شهود عيان، لـوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل محمد أبو كاملة من مدينة نابلس، أثناء ركوبة دراجته الهوائية في شارع القدس، عند المدخل الجنوبي للمدينة، حيث كانت تدور المواجهات.

وأضاف الشهود أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص صوب رجال الإسعاف الذين حاولوا تخليص الطفل من بين أيديهم.

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