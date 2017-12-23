مقتل نحو 90 شخصا في انهيارات طينية وسيول بالفلبين.





مانيلا 23 دسمبر 2017 ( وال ) - أعلن مسؤولو الشرطة ومكافحة الكوارث في الفلبين أن نحو 90 شخصا قُتلوا كما فقد عشرات آخرون بعد اجتياح عاصفة مدارية وسط الفلبين مما أدى إلى انهيارات طينية وسيول.

وأضافوا إن كل الضحايا سقطوا في جزيرة مينداناو الرئيسية بجنوب الفلبين.

وقال ريان كابس وهو أحد المسؤولين في بلدة توبود ”مازلنا نحاول التأكد من تقارير أفادت بأن انهيارا أرضيا نجم عن الأمطار الغزيرة التي سببها الإعصار دفن قرية زراعية“.

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