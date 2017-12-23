مجلس الأمن يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.



الأمم المتحدة 23 ديسمبر 2017 ( وال ) - وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس الجمعة على فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ردا على أحدث تجاربها للصواريخ الباليستية العابرة للقارات في إجراء يقول محللون إنه قد يؤثر بشدة على اقتصادها المتعثر.

ويستهدف القرار حظر نحو 90 في المئة من صادرات المنتجات البترولية إلى كوريا الشمالية بوضع سقف لها هو 500 ألف برميل سنويا إضافة إلى إعادة الكوريين الشماليين العاملين بالخارج إلى بلدهم خلال 24 شهرا بدلا من 12 شهرا كما شمل الاقتراح في الأصل فيما وصفه دبلوماسيون بأنه تعديل في اللحظة الأخيرة.

وتضع مسودة القرار التي أعدتها الولايات المتحدة سقفا لواردات النفط الخام لكوريا الشمالية عند أربعة ملايين برميل سنويا. وتطالب الولايات المتحدة الحكومة الصينية بالحد من صادرتها النفطية إلى جارتها وحليفتها.

وقال سفير اليابان بالأمم المتحدة إن جميع الأعضاء الخمسة عشر وافقوا على القرار. وترأس اليابان مجلس الأمن في الشهر الجاري.

كانت كوريا الشمالية أعلنت في 29 نوفمبر تشرين الثاني أنها أجرت بنجاح تجربة صاروخ باليستي جديد عابر للقارات في ”تقدم كبير“ يضع البر الرئيسي الأمريكي في مرمى أسلحتها النووية.

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