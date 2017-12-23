بدء أعمال القمة المغاربية الثانية للقادة الشباب في المغرب بمشاركة ليبية.

الرباط 23 - ديسمبر -2017 ( وال ) - انطلقت أمس الجمعة، في مدينة العيون المغربية أعمال القمة المغاربية الثانية للقادة الشباب، التي تستمر حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري، بحضور وفود شبابية من ليبيا والمغرب والجزائر وتونس وموريتانيا، فيما كانت فلسطين ضيف الشرف في القمة لهذا العام.

يذكر أن القمة المغاربية الثانية للقادة الشباب تأتي هذا العام تحت شعار "الشباب المغاربي .. قوة لإفريقيا "، وتعد حدثا يتمتع برعاية رسمية من حكومات الدول المغاربية الخمس التي تسعى لطرح قضايا الإقليم ومشاكله، والأزمات التي تواجه الشباب المغاربي في سبيل التعاون لعلاجها وابتكار أساليب جديدة لتحقيق ذلك، إلى جانب وضع خطط تنموية وبناء جسور عمل مشترك لتمتين الوحدة بين الشباب المغاربي وخدمة القضايا المشتركة على الصعيدين الوطني والقومي.

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