استشهاد شاب متأثرا بجروح أصيب بها الاسبوع الماضي شرق جباليا.

رام الله 23 - ديسمبر -2017 ( وال ) - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، صباح اليوم السبت، عن استشهاد شاب فلسطيني يبلغ من العمر (28 عاما)، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، شرق جباليا.

وباستشهاد الشاب الفلسطيني يرتفع عدد الشهداء منذ اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لما يسمي باسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، إلى 14 شهيداً، وأكثر من 3 آلاف مصاب، في مظاهرات لا تزال مستمرة في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، رفضا وتنديدا بهذا الاعلان.

...( وال) ...