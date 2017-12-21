" أحمد حمزة "يبحث مع عميد بلدية سرت المشاكل التي تواجه المدينة وكيفية وضع خطة عملية لمعالجتها .

طرابلس 21 ديسمبر 2017 ( وال ) بحث عضو المجلس الرئاسي وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني "أحمد حمزة" اليوم الخميس، مع عميد بلدية سرت "مختار المعداني"، ومدير مديرية أمن سرت العميد "الصديق بن مسعود"، آلية وضع خطة عاجلة لانتشال الجثث المدفونة تحت الأنقاض، ونزع الألغام التي زرعت خلال الحرب ضد تنظيم الدولة "داعش".

وبحسب ادارة التواصل والاعلام فقد تم خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، بحضور عضو المجلس البلدي "هنية بوخريص" ومدير شركة الخدمات سرت "بشير الأحرش"، الاتفاق على دعم مديرية الأمن وشركة الخدمات العامة بالإمكانات المادية اللازمة لحلحة المشاكل التي تعيق سير عمل القطاعات بالمدينة، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لمكافحة الأمراض والأوبئة التي سجلت بين السكان جراء عدم انتشال الجثث.





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