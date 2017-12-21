رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وزير الخارجية الفرنسي .

طرابلس 21 ديسمبر 2017 ( وال ) - التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " صباح اليوم الخميس بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس وزير الخارجية الفرنسي " جان إيف لودريان " الذي وصل مطار معيتيقة الدولي في وقت سابق على رأس وفد في زيارة عمل إلى ليبيا .

وحضر الاجتماع وزير الخارجية المفوض " محمد سيالة " والمستشار السياسي " طاهر السني "، وسفيرة فرنسا لدى ليبيا " بريجيت كورمي " وعدد من مسؤولي وزارتي الخارجية الليبية والفرنسية ، وتناول تطورات الوضع السياسي كما تم استعراض آفاق التعاون الليبي الفرنسي ، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد رحب " السراج " بالوزير الفرنسي والوفد المرافق له مشيداً بعمق العلاقة بين البلدين الصديقين ، وماتبذله فرنسا من جهد لتحقيق الاستقرار في ليبيا ، مشيراً إلى استضافتها للقاء سان – كلو بباريس الذي خرج بتفاهمات تؤكد على تفعيل الاتفاق السياسي والبعد عن أي تصعيد ، وصولاً إلى انتخابات العام المقبل من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية. وأشار السيد الرئيس إلى أن تراجع البعض وعدم الإلتزام بما تم الاتفاق عليه يربك المشهد السياسي ويجهض الجهود الفرنسية .

ونقل المكتب الاعلامي عن " السراج " قوله " إننا نعمل بنفس المنوال وبكل الجهد لتقديم الخدمات للمواطن كما نتواصل مع الجميع، و أبدينا الاستعداد للقبول بما يتفق بشأنه مجلسا النواب والدولة وندعم جهود المبعوث ألأممي، وماضون في نفس الوقت في تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات العام المقبل بدعم المفوضية العليا للانتخابات والتي بدأت عملية تسجيل الناخبين " .

وأضاف " السراج " إنه دعا إلى الانتخابات من خلال رؤية متكاملة طرحها في يونيو الماضي ويري أن الانتخابات والعودة إلى الشعب خيار منصف للجميع، وأشار الى ضرورة تجاوب الأطراف الأخرى عملياً بأن يضع مجلس النواب قانون الانتخابات ويطرح الدستور على الاستفتاء للوصول الى تحديد شكل الدولة وصلاحيات مؤسسات الحكم .

من جهة اخرى نقل المكتب الاعلامي عن " لودريان " تجديد دعم بلاده لرئيس ولحكومة الوفاق الوطني، وحرص فرنسا على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وحرصها على نجاح الاتفاق السياسي وخارطة الطريق التي طرحها المبعوث ألأممي " غسان سلامة " .

وأكد الوزير الفرنسي دعمه لإجراء انتخابات وحشد كل الإمكانيات لنجاحها وقال أن جهود فرنسا في هذا الإطار لن تتوقف مهما حاول المعرقلون.

وتطرق الاجتماع لقضية الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر ،

وأوضح " السراج " أن الليبيين ضحايا لهذه الهجرة وان مسؤولية مواجهة هذه الظاهرة تقع على الأطراف جميعها، كما ان ليبيا في حاجة الى المساعدة لتأمين حدودها الجنوبية التي يتدفق عبرها المهاجرون غير الشرعيين،.

ودعا فرنسا الى أن تساهم في دعم الأجهزة الأمنية في تأمين ومراقبة حدود دول الجوار الليبي في الجنوب.

وأتفق الطرفان على زيادة التعاون والتنسيق لتعقب المهربين والمتاجرين بالبشر داخل وخارج ليبيا ، ودعم عمليات الترحيل الجوي للمهاجرين غير الشرعيين واقناع دول المصدر لاستقبال مواطنيها وبحث حل للمشكلة بطريقة شاملة.





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