إدارة توزيع طرابلس بالشركة العامة للكهرباء تشكيل غرفة فنية لمواجهة الاعطال .





طرابلس 21 ديسمبر 2017 (وال)- قامت إدارة توزيع طرابلس بالشركة العامة

للكهرباء بتشكيل غرفة فنية لمواجهة الاعطال التي قد تحدث نتيجة السيول

و الامطار الغزيرة التي تشهدها بعض المدن الليبية من خلال توفير المواد

والمعدات والكوابل والمحولات المعطوبة .

كما شهد المواطنون بعمارات بن دخيل بمنطقة حي دمشق ليلة الاربعاء انقطاع

مفاجئي للتيار الكهربائي استمر لساعات طويلة نتيجة لتعرض محطة بن دخيل

رقم ( 3 ) لأضرار في الوحدة الحلقية و المحطة الجاهزة بن دخيل رقم ( 4 )

لأسباب فنية تسببت في انقطاع الكهرباء عن المنطقة وبناء على البلاغ

الوارد من المنطقة تحرك فنيي ومهندسي دائرة توزيع الهضبة على الفور

بإجراء أعمال الصيانة التي استمرت لساعات متأخرة من الليل وبعد اتمام

اعمال الصيانة وإجراء عملية التشغيل اتضح وجود عطل مفاجئي في الكوابل 11

كيلو فولت مما تطلب استمرار العمل من جديد لتحديد مكان العطل وفعلاَ تمكن

أفراد الصيانة من تحديد العطل والانتهاء من صيانة الكابل .

(وال)