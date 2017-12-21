كميات الأمطار التي هطلت بعدد من المدن والمناطق .





طرابلس 21 ديسمبر 2017 ( وال )- أصدرت إدارة المناخ بالمركز الوطني

للارصاد الجوية نشرة عن كميات الامطار التي هطلت يوم أمس وحتى صباح اليوم

الخميس على بعض المدن والمناطق في ليبيا .

وهذه كميات الامطار التي تم الحصول عليها من محطات الأمطار التي

أمكن الاتصال بها وهي مقاسة بالمليمترات وذلك من الساعة الثامنة يوم

الاربعاء الى الساعة الثامنة من صباح اليوم الخميس : اسم المحطة الكمية ( ملم )

زوارة الارصار 39.2

صرمان الارصاد 72.8

الطويبية 42.0

الزهراء المركز 37.0

الناصرية 47.0

العزيزية الارصاد 14.9

اسبيعة الارصاد 11.8

المركز الوطني للارصاد الجوية 32.2

ميناء طرابلس 55.5

مدينة طرابلس 41.0

الهضبة الارصاد 27.8

الهضبة البدري 21.0

سوق الجمعة طرابلس 44.3

مطار معتيقة 41.0

تاجوراء البحوث 115.2

القره بولي 22.0

غدامس الارصاد 19.0

مزغورة 29.5

الرجبان الارصاد 52.2

الزنتان الارصاد 32.5

الرياينة 30.0

يفرن الارصاد 22.0

القلعة 16.5

اوساذن 9.5

تغرنة 11.0

غريان الارصاد 10.0

القواسم 13.7

ترهونة المركز 3.5

البركات بمسلاتة 12.5

الدافنية 1.5

زاوية المحجوب 3.5

مصراته البحوث 3.0

مصراته الارصاد 3.8

مطار مصراته 3.4

مصراته المدينة 4.2

الزروق 7.4

طمينة 1.5

قصر احمد 20.0

مطار بني وليد 3.0

... ( وال ) ...